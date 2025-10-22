پخش زنده
امروز: -
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی با توجه به چالشهای کمبود منابع آبی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از چند طرح آب و خاک شهرستان بیضا با اشاره به ضرورت توسعه سامانههای نوین آبیاری و انتقال آب با لوله، گفت: در حوزه سامانههای نوین آبیاری آماده همکاری با متقاضیان هستیم.
نیازی شهرکی از پرداخت سهم استان فارس از ردیف ملی توسعه شبکههای آبیاری خبر داد و افزود: باید کانالهای خاکی را بتنی کنیم و برای این کار علاوه بر تامین اعتبار از منابع مختلف، از محل خودیاری کشاورزان نیز کمک بگیریم.
او بیان کرد: از کشاورزان و همه ذینفعان دعوت میشود تا از این ظرفیت برای توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی بهره ببرند.