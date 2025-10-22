به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال ایران در دیدار نهایی مقابل تیم چین، با نتیجه ۴ بر ۲ حریف را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بر این اساس تیم ملی گلبال مردان ایران افزون بر کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.

رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا - اقیانوسیه، ۲۴ تا ۲۹ مهر به میزبانی پاکستان و در اسلام آباد برگزار شد و تیم‌های اول و دوم جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.