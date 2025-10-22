پخش زنده
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ظرفیت اقتصادی خوزستان نسبت به سایر مناطق بالاتر است و این استان از قدیم در برنامههای اقتصادی کشور حضور داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صمد حسن زاده در سفر به خوزستان، بر آمادگی اتاق ایران برای حمایت از توسعه مهارتها و ظرفیتهای اقتصادی منطقه تأکید کرد.
وی افزود: مهمترین برنامه اتاق از ابتدا آموزش بوده و اتاق ایران با تعریف بورسیههایی برای دانشجویان قبل از فارغالتحصیلی آنها را به واحدهای تولیدی اعزام میکند تا مهارتهای لازم را کسب کنند و پس از پایان دوره تحصیلی با مهارت کافی وارد بازار کار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: ظرفیت اقتصادی استان خوزستان نسبت به سایر مناطق بالاتر است و این استان از قدیم در برنامههای اقتصادی کشور حضور داشته است.
وی تصریح کرد: ممکن است بیتوجهیهایی در منطقه صورت گرفته باشد، اما این مسئله مختص خوزستان نبوده و در همه استانها مشاهده شده است.