طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن بهزودی در کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس مرکز آمار ایران در اصفهان گفت: این مرکز همه توان خود را برای ارائه آمارهای دقیق و صحیح در حوزههای مختلف برای برنامهریزی مؤثر در کشور به کار میگیرد و همکاری کامل دستگاههای اجرایی کشور در ارائه این آمارها ضروری است.
غلامرضا گودرزی در آیین رونمایی از دستاوردهای جدید معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان افزود: آمارها، مبنای تصمیمگیریهای کلان کشور است و هرگونه خطا در آن نتایج نامطلوبی بهدنبال دارد.
وی با اشاره به آغاز زودهنگام سرشماری نفوس و مسکن در کشور، نقش مشارکت مردمی در اجرای این طرح ملی را مهم دانست و ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی باید همکاری کامل و دقیقی در ارائه دادهها و آمارها با مرکز آمار ایران داشته باشند، تا اطلاعات بهروز و قابل استناد در اختیار تصمیمگیران کشور قرار گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: اقدامات شهرداری اصفهان در حوزه آمار و برنامهریزی قابل توجه و ارزشمند است و امیدواریم آمارهای تهیه شده این مجموعه بهتدریج در مسیر ثبت در مرکز آمار ایران قرار گیرد.
استاندار اصفهان هم با تأکید بر اهمیت نظام آماری در مدیریت شهری و استانی گفت: در جلسههای اخیر با مدیران عالی رتبه کشور، کمبود اطلاعات و آمارهای مورد نیاز در حوزههای حیاتی استان مشاهده شد و این امر ضرورت فعالیت جدیتر در این حوزه را نشان میدهد.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به نقش آمار در تصمیمسازیهای شهری افزود: تاب آوری و آسیبپذیری، امنیت سایبری، دسترسی به خدمات بیمهای، میزان بهرهمندی خانوار از دولت الکترونیک، سرمایه اجتماعی و دادههای زیست محیطی ازجمله مواردی است که اطلاعات آماری میتواند در مدیریت هوشمند و مؤثر شهر نقشآفرین باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم گفت: آمار و برنامهریزی نقش محوری در مدیریت شهری دارد و اجرای طرحهای شهری بدون برخورداری از دادهها، آمارها و زیرساختهای اطلاعاتی به درستی انجام نمیشود.
محمد نورصالحی افزود: معاونت برنامهریزی شهرداری اصفهان در این حوزه گامهای بلند و اثرگذاری برداشته است که نتایج آن در تصمیمگیریهای شهری قابل مشاهده است.
کلانشهر اصفهان بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری دارد.