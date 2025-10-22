پخش زنده
با تدابیر فرمانده سپاه کربلا و همت معاونت اجتماعی چهاردهمین مرکز مشاوره خانواده مهر در ساری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ پاسدار محمدی راد معاون اجتماعی سپاه کربلا با اعلام اینکه قریب به ۴۰۰ مرکز مشاوره خانواده مهر توسط معاونت اجتماعی سازمان بسیج در سطح کشور فعال است گفت: افتتاح اینگونه مراکز در همه شهرهای مازندران از برنامه معاونت به منظور ارائه خدمات مناسبت به جامعه هدف است.
وی افزود: مرکز مشاوره خانواده مهر ساری با بهرهمندی از کادر مجرب در موضوعات مختلف اجتماعی و فردی در جنب ساختمان شهریار ۳ خیابان فرهنگ ساری مرکز مازندران آماده ارائه خدمات به عموم شهروندان میباشد.