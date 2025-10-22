به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و از میان ۵۰۰ صادرکننده در سراسر کشور انجام و ۴۶ صادر کننده برتر در رده های ممتاز، نمونه و شایسته قدردانی انتخاب شده اند که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای اولین بار موفق شد نام خود را در جمع صادر کنندگان نمونه ملی ثبت نماید.

بر اساس این گزارش رشد چشمگیر صادرات محصولات معدنی و فولادی شرکت گل گهر در سال های اخیر و نقش به سزای این شرکت در توسعه صادرات غیر نفتی و نقش آفرینی در رشد اقتصادی کشور در اعطای این عنوان به شرکت گل گهر موثر بوده است.

ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در حاشیه این مراسم گفت: ما با اتکا به توان داخلی ضمن تامین نیازهای داخلی زنجیره فولاد، موضوع ارزآوری و حضور فعال در بازارهای جهانی را در دستور کار خود داریم.



وی اظهار داشت: شرکت گل گهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات زنجیره فولاد کشور، در سال‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بهره‌گیری از دانش فنی بومی، نقش مهمی در ارتقای جایگاه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران ایفا کرده است.