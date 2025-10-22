پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر خواست تا برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی براری در جلسه ستاد انتخابات استان سمنان گفت: مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ برای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر تا ۲۷ مهرماه به پایان رسیده است و این افراد باید نسبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.
وی افزود: مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ برای داوطلبان شوراهای روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه تعیین شده است.
براری از فرمانداران و بخشداران خواست تا با نصب بنر، اطلاعیه اطلاعرسانی به متقاضیان انجام شود .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: برگزاری همایش آموزشی انتخابات در اصفهان در دستور کار قرار دارد و مدیرکل سیاسی، رئیس آموزش و فناوری استانداری و فرمانداران استان در آن شرکت خواهند کرد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مشمولان می بایست سه ماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند و استعفای آنان نیز به تأیید مقام مسئول رسیده باشد.