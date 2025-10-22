عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی گفت: پارلمان‌ها می‌توانند با تصویب قوانین حمایتی، نظارت بر اجرای تعهدات دولت‌ها و ترویج همکاری بین‌المللی، معمار سیاست‌های ملی و منطقه‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رحیم زارع عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در کمیته دائمی توسعه پایدار اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست خود در ژنو با محوریت «تأثیر گرمایش جهانی و نقش پارلمان‌ها در حمایت از جوامع آسیب‌پذیر»، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع، علمی و مشارکتی برای مقابله با بحران گرمایش زمین تأکید کرد.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پاسخ به بحران اقلیمی نمی‌تواند بخشی، مقطعی یا تک‌بعدی باشد، گفت: جهان امروز به راهبرد‌هایی نیاز دارد که بر پایه علم، عدالت و همکاری جهانی طراحی شده باشند و توانمندی‌های متفاوت هر کشور را در نظر بگیرند. سیاست‌های اقلیمی باید به‌صورت همزمان ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را دربر گیرد. تمرکز صرف بر کاهش انتشار کربن و گذار انرژی، بدون توجه به سازگاری و تاب‌آوری جوامع در برابر تغییرات اجتناب‌ناپذیر، کافی نخواهد بود.

وی مشارکت مردمی و ذی‌نفعان گوناگون را از ارکان اصلی موفقیت سیاست‌های اقلیمی دانست و تأکید کرد: اقدام اقلیمی نباید صرفاً در پایتخت‌ها و توسط دولت‌ها طراحی شود و مشارکت سازمان‌های منطقه‌ای، بخش خصوصی، نهاد‌های علمی و به‌ویژه مردم که از دانش بومی و درک عمیق شرایط محلی برخوردارند، شرط پایداری و اثربخشی برنامه‌هاست. کشور‌هایی که سهم تاریخی عمده‌ای در ایجاد بحران اقلیمی داشته‌اند، باید با انتقال فناوری‌های پاک، تأمین مالی شفاف و ظرفیت‌سازی، از اقدامات کشور‌های در حال توسعه حمایت کنند تا جوامع آسیب‌پذیر تقویت شوند و اثرات بلندمدت گرمایش زمین کاهش یابد.

زارع گفت: پارلمان‌ها می‌توانند با تصویب قوانین حمایتی، نظارت بر اجرای تعهدات دولت‌ها و ترویج همکاری بین‌المللی، معمار سیاست‌های ملی و منطقه‌ای برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سخنان خود را با قدردانی از برگزارکنندگان و اعضای کمیته به پایان رساند و بر ضرورت همبستگی جهانی برای حفاظت از زمین و حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار تأکید کرد.