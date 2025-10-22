به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: این خودروها، در راستای اجرای طرح برخورد با تخلفات خودرو‌های سنگین در محور‌های مواصلاتی استان اصفهان توقیف شدند.

سرهنگ علی مولوی افزود: رانندگان این خودرو‌ها مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شدند و ۱۳ جلد گواهینامه هم از این رانندگان گرفته و توقیف شد.

وی ادامه داد: اجرای مداوم طرح‌های کنترلی و نظارتی، علاوه بر افزایش احساس مسئولیت رانندگان، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و پیشگیری از وقوع سوانح ناگوار دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست؛ با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک، خستگی و خواب‌آلودگی در حین رانندگی پرهیزکنند.