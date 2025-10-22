دبیر برگزاری نهمین جشنواره استانی فانوس در لرستان گفت: نهمین جشنواره استانی فانوس با معرفی ۲۸ اثر هنری برتر در خرم آباد به کار خود پایان داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، دبیر برگزاری نهمین جشنواره استانی فانوس گفت: ۸۲۹ اثر در قالب هنر‌های تجسمی، پادکست، موسیقی، سرود، نمایش، رادیو و بخش ویژه دانش آموز با محوریت دفاع مقدس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت ۲۸ اثر برگزیده شد.

محسن مرادی افزود: نفرات اول در هر بخش آذر امسال در جشنواره کشوری فانوس که در بوشهر برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.

در حاشیه این مراسم هم از دو کتاب فیلمنامه نویسی به نا م‌های سی صد اثر شمس الدین آروند و خانه شیطانی اثر پویا بارانی رونمایی شد.