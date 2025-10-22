پخش زنده
امروز: -
مرحله سوم اردوی ملیپوشان کشورمان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و پیکارهای قهرمانی جهان مصر، در آکادمی ملی المپیک تهران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله سوم اردوی آمادهسازی ملیپوشان ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و پیکارهای قهرمانی جهان مصر، از روز گذشته (۲۹ مهر) در آکادمی ملی المپیک تهران آغاز شد.
این مرحله از اردو با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، فنی و تاکتیکی ملیپوشان برگزار میشود و اعضای تیمهای ملی مردان و زنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری میکنند.
در این اردو، علاوه بر نفرات حاضر، ملیپوشانی که در رقابتهای کسب سهمیه جهانی در پاریس فرانسه حضور داشتند نیز به جمع اردونشینان اضافه شدهاند.
کادر فنی تیمهای ملی با برنامهریزی منسجم، تلاش میکند ملیپوشان را در بهترین شرایط بدنی و روحی برای حضور قدرتمند در رویدادهای پیشرو آماده کند.