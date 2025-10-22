به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی فراهانی افزود: ۲۰ درصد مدارس خیر ساز این استان توسط ۷۰ بانوی خیر مدرسه ساز همدانی ساخته شده است.

استاندار همدان هم با تشریح دیدگاه توسعه مشارکتی استان گفت: سرمایه‌گذارانی که در حوزه‌های زیرساخت، گردشگری یا تولید فعالیت می‌کنند نه‌تنها سود می‌برند بلکه به اشتغال، رونق و آرامش اجتماعی نیز کمک می‌کنند.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به طرح ملی نهضت عدالت در آموزش و پرورش افزود: در قالب این طرح، در همدان ۱۰۸ طرح برای جایگزینی مدارس نا ایمن تعریف شده است.

او تصریح کرد: تاکنون عملیات اجرایی با همکاری مجمع خیران، اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش با سرعت پیش می‌رود و قرار است تا پایان آبان‌ماه ۴۴ مدرسه افتتاح شود و تا پایان سال این تعداد به ۶۱ مدرسه برسد.

در این جشنواره رضا قیطاسی قوی‌ترین مرد جهان، دکتر بیژن حیدری داور بین‌المللی فوتبال و کیمیا زارعی قهرمان رویینگ آسیا، با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و توسعه مشارکت‌های مردمی در ساخت فضا‌های آموزشی، به عنوان سفیران مدرسه‌سازی معرفی شدند.

این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تقدیر از نیکوکارانی است که با نیت خیرخواهانه و عشق به آینده کشور، در مسیر ساخت و تجهیز مدارس گام برداشته‌اند. حضور گسترده خیرین در این آیین، جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و باور به نقش آموزش در تعالی جامعه است.