پویش مردمی «طرح قرآنی بینهایت» با هدف گسترش فرهنگ قرآنخوانی و احیای سنت جلسات خانگی قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، پویش مردمی «طرح قرآنی بینهایت» با شعار «ستاره بشیم» و با هدف گسترش فرهنگ قرآنخوانی و احیای سنت جلسات خانگی قرآن در سراسر کشور در چارچوب فعالیتهای فرهنگی و مردمی قرارگاه ستارههای زمین، آغاز شد.
این طرح را پویش فرهنگی ستارههای زمین راهاندازی کرده است که فرصتی فراهم میکند تا علاقهمندان بتوانند به نیت عزیزان درگذشته، جلسات خانگی قرآن کریم را در هر شهر و محلهای از ایران برگزار کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه این پویش، متقاضیان با پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میتوانند در اجرای یک جلسه خانگی قرآن مشارکت کنند. برگزارکنندگان، با تأمین تجهیزات و پشتیبانی محتوایی، استمرار برگزاری جلسات را نیز تضمین میکنند.
هزینههای جمعآوریشده در بخشهای مختلف از جمله تهیه رحل و قرآن، آموزش مربیان جلسات، اهدای کتابها و بستههای محتوایی آموزشی و تأمین جعبه و پرچم جلسات خانگی قرآن صرف میشود.
به گفته مسئولان این پویش، طرح قرآنی بینهایت علاوه بر ترویج فرهنگ تلاوت قرآن، فرصتی معنوی برای آرامش روح درگذشتگان و مشارکت در یک حرکت فرهنگی و اجتماعی گسترده بهشمار میرود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/hnMtMEb مراجعه کنند.