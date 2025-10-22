به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف یک تن چوب بلوط قاچاق در بازرسی مأموران انتظامی این فرماندهی از یک دستگاه خودرو سواری خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و منابع طبیعی، مأموران گشت کلانتری ۱۷ گلدشت هنگام بررسی فعال در این حوزه به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو ضمن هماهنگی با مرجع قضائی از خودرو بازرسی و موفق شدند یک تن چوب بلوط قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را ۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: یک متهم شناسایی شد و پس از تشکیل پرونده پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.