به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم سوکیوکوشین کاراته بانوان فارس با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی مسابقات قزاقستان که به میزبانی تهران برگزار شد، مقام دوم تیمی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

بانوان کاراته‌کای فارس با وجود رقابت‌های فشرده توانستند با ارائه عملکرد قوی و کسب مدال‌های متعدد در وزن‌ها و رده‌های مختلف، سکوی دوم تیمی را از آن خود کنند ..

کسب این مقام نشان از تلاش و پشتکار کاراته‌کا‌های استان فارس و همچنین شایستگی کادر فنی و سرپرستی تیم دارد.

این موفقیت، سهمیه حضور در مسابقات بین‌المللی قزاقستان را نیز برای نفرات برگزیده به ارمغان می‌آورد.

تیم سوکیوکوشین کاراته بانوان استان فارس با هدایت فنی فاطمه نجفی به عنوان مربی و سرپرستی فاطمه کرمی در این دوره از مسابقات حضور داشت.