ابوطالبی از رسیدن به مدال قهرمانی کشتی فرنگی صربستان باز ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ روز دوم پیکارهای ۲۰۲۵ کشتی فرنگی زیر ۲۳ قهرمانی جهان در صربستان مطابق انتظار و میل قمیها پیش نرفت و ملی پوش وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی قم «محمدجواد ابوطالبی» بدون کسب مدال به کار خود پایان داد.
وی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازندهها رفت.
ملی پوش کشتی فرنگی قم در گروه بازنده ها، در دور اول با نتیجه ۷ بر صفر میروتو توکوهیگا از ژاپن را مغلوب کرد، اما در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب دروژی شونگورتسیکوف از روسیه شد و از دور رقابتها کنار رفت.