استاندار خوزستان فعالیت گروههای جهادی را میراث ماندگار انقلاب و سنت حسنه ایرانیان خواند و بر تعمیق همکاریهای مشترک برای محرومیتزدایی و آبادانی استان تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست با گروههای جهادی خوزستان، حرکت جهادی را موتور محرکه و از علل معجزهآسای پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی با مرور تاریخچه شکلگیری نهادهای انقلابی از دل حرکتهای خودجوش مردمی اظهار داشت: تکیه امام خمینی (ره) به مردم و این حرکتهای خودجوش، منجر به تشکیل نهادهایی مانند کمیتهها، بسیج، جهاد و سپاه شد و پایههای نظام را مستحکم کرد. این روحیه اکنون به عنوان یک سنت حسنه در میان ایرانیان تداوم یافته است.
استاندار خوزستان، خدمت صادقانه و بیادعا به محرومان را والاترین توفیق برشمرد و تصریح کرد: محرومان و مستضعفان، ولینعمت ما و صاحبان اصلی این انقلاب هستند. این قشر هستند که در مواقع حساس، سینه خود را سپر نظام میکنند. گروههای جهادی با خلوص نیت، چراغی را روشن و راهی برای خدمت میگشایند.
وی با تقدیر از فعالیتهای تخصصی گروههای جهادی در عرصههایی مانند ساختوساز، درمان و جادهسازی، خاطرنشان کرد: گزارشها حاکی از آن است که خوشبختانه تفکر جهادی در بین دانشگاهیان و متخصصان نهادینه شده است. نهادینه شدن این تفکر در جامعه، آن را شکستناپذیر میسازد.
موالیزاده پشتیبانی همهجانبه استانداری از اقدامات ارزشمند این گروهها را مورد تأکید قرار داد و گفت: این جلسات به صورت منظم ادامه خواهد یافت و کارهای مشترک برای بهرهگیری از توان این مجموعه در مسیر عمران، آبادانی و محرومیتزدایی هرچه بیشتر استان، با قوت دنبال میشود.
در این نشست، نمایندگان گروههای جهادی به تشریح جزئیات اقدامات خود در مناطق محروم استان پرداختند و بر عزم خود برای تداوم این خدمات با همکاری و پشتیبانی بیشتر نهادهای دولتی تأکید کردند.