مدیر طرح خودرو‌های وارداتی وزارت صمت گفت: برخی شرکت‌های بازرگانی بدون مجوز برای واردات خودرو اقدام به عقد قراداد شخصی با جانبازان کرده‌اند و اکنون نمی‌توانند خودرو‌های ثبت شده را تامین کنند.

آقای مهدی ضیغمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: شرکت‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند، دارای مدارک و تضامین لازم هستند. وزارت صمت پس از بررسی اعتبار و سوابق این شرکت‌ها، برای هر یک سهمیه مشخصی در نظر گرفته است.

ضیغمی با بیان این‌که حتی برخی شرکت‌های دارای مجوز نیز گاهی در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه می‌شوند، افزود: در چنین مواردی، وزارت صمت می‌تواند آن‌ها را ملزم به ایفای تعهدات خود در قبال مشتریان کند.

وی در ادامه گفت: در کنار این شرکت‌های مجاز، برخی شرکت‌های بازرگانی فاقد مجوز نیز با سوء‌استفاده از اعتماد جانبازان، اقدام به عقد قرارداد شخصی با آنان کرده و با در اختیار گرفتن تلفن همراه جانبازان، به نام آن‌ها در سامانه وزارت صمت ثبت سفارش انجام می‌دهند.

ضیغمی افزود: در چنین شرایطی، در سامانه وزارت صمت همه چیز به نام خود جانباز ثبت شده و این وزارتخانه از پشت پرده ماجرا و وجود قرارداد شخصی میان جانباز و شرکت متخلف بی‌اطلاع می‌ماند.

وی با اشاره به تخلفات شرکت «کیان خودرو» اظهار کرد: این شرکت با استفاده از برخی ارتباطات، اعتماد شمار زیادی از جانبازان در شهرهای مختلف را جلب کرد. وزارت صمت در این خصوص با قوه قضاییه نامه‌نگاری انجام داد، اما از آنجا که هنوز جرمی رخ نداده بود، امکان برخورد قضایی وجود نداشت.

مدیر طرح خودرو‌های وارداتی وزارت صمت افزود: ما به بنیاد شهید و دستگاه‌های نظارتی در خصوص این شرکت هشدار دادیم، اما متاسفانه اقدامی انجام نشد و اکنون این شرکت نمی‌تواند به قرارداد‌های خود با جانبازان عمل کند.