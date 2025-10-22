رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از برنامه تشکیل کمیته مشترک این سازمان با سفارت ایران در چین، خبر داد.

تشکیل کمیته مشترک بین ایمیدرو و سفارت ایران در چین، به زودی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمد مسعود سمیعی نژاد که همراه هیئتی از مدیران شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به چین سفر کرده است، در دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در پکن، افزود: موارد توسعه همکاری با کشور چین تشریح و مسیر همکاری ها در راستای تحقق اهداف کلان معدن و صنایع معدنی ایران، مشخص شد.

به گفته معاون وزیر صمت، موارد همکاری عمدتا در راستای انتقال فناوری، جذب سرمایه، اجرای طرحهای مشترک زیرساختی، معدنی و ... است.

سمیعی نژاد ادامه داد: هدف از همکاری های دو طرف، تعیین مسیرهای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه ایران، برنامه پانزدهم توسعه چین و طرح همکاری های ۲۵ ساله بین دو کشور است.

وی تاکید کرد: مقرر شد کمیته مشترکی بین ایمیدرو و سفارت ایران در چین، در راستای تسهیل گری اجرای برنامه های تعیین شده، تشکیل شود.