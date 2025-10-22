به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش اظهار کرد: صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرکه و مهمترین رکن توسعه اقتصادی کشور، نقشی بی‌بدیل در ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده و ارتقای شاخص تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.

وی به راهبرد‌های کلیدی اداره کل اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه اداره‌کل تدوین دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند، بسترسازی و گسترش روابط تجاری بین‌المللی است. همچنین توجه به برندسازی صادراتی و ارتقای استاندارد‌های تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی است.

روانبخش با بیان اینکه مشارکت مؤثر بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در زنجیره صادرات، از اولویت‌های اصلی توسعه اقتصادی استان است، ادامه داد: تکمیل فرایند زنجیره تامین، تولید و صادرات با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری مهم است و دیجیتال‌سازی و هوشمندسازی فرآیند‌های صادراتی، راهکاری کلیدی برای شفافیت، سرعت و توسعه کمی و کیفی مبادلات تجاری است.

صادراتمان را به سمت کالای با ارزش افزوده بالاتر ببریم

وی در خصوص آمار صادرات استان اظهار کرد: در آمار ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، ۱۵۱ میلیون تن به ارزش ۵۷ میلیارد دلار از کشور صادر شد. سهم استان خوزستان از این میزان ۲۳ میلیون تن و معادل ۸.۵ میلیارد دلار بوده است. وقتی که این آمار‌ها را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که استان ۱۵.۵ درصد وزن صادرات کشور و ۱۴.۷ درصد ارزش کل صادرات کشور را دارد و ما در زمینه صادرات در جایگاه دوم و بعضا در جایگاه سوم قرار داریم.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه این آمار، آمار صادرات غیرنفتی است، افزود: اگر صادرات استان خوزستان را به تفکیک محصول به غیر از نفت بسنجیم، در زمینه پتروشیمی ۵۵ درصد، فلزات ۱۳ درصد، محصولات کشاورزی ۱۴ درصد، در زمینه معدن و محصولات معدنی ۱۳ درصد، صنایع سبک و سنگین ۴ درصد و در صنایع دستی یک درصد صادرات داریم.

روانبخش اظهار کرد: ۵۵ درصد صادرات محصولات پتروشیمی به ما نشان می‌هد که ما مقداری از حالت خام‌فروشی خارج شدیم، اما هنوز باید به صنایع تکمیلی و میان‌دستی پتروشیمی بیشتر توجه شود. به صنایع سبک و متوسط نیز باید بیشتر توجه کنیم. ان‌شاءالله در سال‌های آتی سهم صنعت و معدن ما در صادرات بیشتر شود و بتوانیم از ایجاد صنایع میان‌دستی و تکمیلی پتروشیمی اشتغال بهتر ایجاد کنیم و صادراتمان را نیز به سمت کالای با ارزش افزوده بالاتر ببریم.

از صنعت توریسم استان به خوبی استفاده نکردیم

وی در خصوص ظرفیت صنایع دستی و گردشگری برای صادرات گفت: ما در کنار صنایع‌دستی که می‌توانیم بهره‌وری و صادرات خوبی از آن داشته باشیم، از صنعت توریسم استان هم به خوبی استفاده نکردیم. ما بیشتر به سمت توریسم باستانی یا مذهبی حرکت کردیم، در صورتی که توریسم‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی استان نیز می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی جایگاه خوبی داشته باشند. گردشگران می‌توانند صنایع دستی استان را با خود ببرند و این زمینه رشد صنایع دستی استان رو مهیا می‌کند.

روانبخش با اشاره به ظرفیت خوزستان در زمینه گردشگری اظهار کرد: متاسفانه ما خوزستان را به خوبی نشان نداده‌ایم. علی‌رغم مشکلات خاص استان، ما پتانسیل‌های خود را به خوبی ارائه نمی‌دهیم. خواهش من از همه همکاران و هم‌استانی‌های عزیز این است که زیبایی‌های استان را به هموطنان ارائه بدهند تا بتوانیم جذابیت و جایگاه ویژه‌ای از خوزستان به کشور ارایه بدهیم.