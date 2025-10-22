نگاهی به چند فیلم و مستند از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه استقبال مخاطبان از مجموعه تلویزیونی «پسران هور»، پشت‌صحنه این مجموعه امشب از شبکه یک پخش می‌شود.

پشت‌صحنه «پسران هور»، شامل تصاویری از مراحل دشوار فیلم‌برداری در هور، گفت‌و‌گو با عوامل تولید و بازیگران و روایت‌هایی از پشت قاب این اثر است که امشب ساعت ۲۲، پخش می شود.

همچنین به منظور مرور دوباره داستان و بخش‌های مهم این مجموعه، خلاصه کامل قسمت‌های «پسران هور» در دو بخش ویژه در روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱ و ۲ آبان) ساعت ۲۲ پخش خواهد شد.

«پسران هور»، به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده در ۱۷ قسمت تولید شده و روایتگر حماسه‌ی قرارگاه سری نصرت و فرمانده دلاور آن شهید علی هاشمی است.

این اثر محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.

گزیده فیلم «شنا در زمستان»، ساخته زنده‌یاد محمد کاسبی، در برنامه این هفته «فیلم آموز» از شبکه آموزش پخش می‌شود؛. اثری تأثیرگذار درباره معلمی که در دشواری‌ها، روشنایی دانش و امید را زنده نگه می‌دارد.

برنامه این هفته «فیلم آموز»، با نمایش گزیده‌ای از فیلم سینمایی «شنا در زمستان» به کارگردانی مرحوم محمد کاسبی، جمعه ۲ آبان‌ ساعت ۱۶، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این فیلم داستان معلمی دلسوز را روایت می‌کند که به منطقه‌ای محروم می‌رود و با وجود همه مشکلات، برای تغییر شرایط و همراه کردن شاگردانش تلاش می‌کند.

«شنا در زمستان»، با پرداختی انسانی و اجتماعی، به مسائلی، چون فقر، نابرابری آموزشی و نقش معلم متعهد در رشد و تحول دانش‌آموزان می‌پردازد.

مجموعه «فیلم آموز» با هدف آموزش از مسیر احساس و تجربه هنری، مخاطبان به‌ویژه معلمان و دانش‌آموزان را به تأمل درباره مفاهیم تربیتی و اخلاقی در آثار سینمایی فرا می‌خواند.

مستند «شیر‌های دریایی گالاپاگوس»، جمعه ۲ آبان ساعت ۲۲:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می شود. ­

مستند بلند و جدید «شیر‌های دریایی گالاپاگوس»، مستندی از دسته بوم‌نگار، ماجراجویانه و حیات وحش کهمحصول سال ۲۰۲۵ آمریکاست. این مستند را کیت شولی (Keith Scholey) و هیو ویلسون (Hugh Wilson) کارگردانی کرده‌اند، مستندی که توانسته امتیاز ۸ از ۱۰ را دردرگاه بانک اطلاعات اینترنتی فیلم (IMDB) کسب کند.

در این مستند زندگی بالئو یک بچه شیر دریایی را در کنار خانواده‌اش به تصویر کشیده شده است:در قلب اقیانوس آرام مجموعه‌ای رویایی و بکر از جزایر قرار دارد که نمونه آن در هیچ کجای زمین یافت نمی‌شود، برندان فریزر با لئو، یک شیر دریایی در کنار مادرش، لونا، یاد می‌گیرد چگونه زندگی را به پیش ببرد.

شبکه امید دو قسمت از فیلم سینمایی «نبرد با طبیعت» را امروز و فردا پخش می‌کند.

فیلم سینمایی «نبرد با طبیعت ۱» به کارگردانی «ریچارد بادینگتن»، امروز ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم با بازی جری رایان، جان پل روتان و الا بالنتین؛ داستان دو خواهر و برادر، زک و هانا، و سگ وفادارشان چینوک است که پس از سقوط هواپیما در بیابان گم می‌شوند. آنها در حالی که والدینشان عملیات جست‌و‌جو را هماهنگ می‌کنند، باید برای زنده ماندن تلاش کنند. این دو کودک در طول سفرشان برای رسیدن به یک فلات بلند، با خطراتی مانند رودخانه‌های خروشان، گرگ‌ها، و حمله یک خرس گریزلی رو‌به‌رو می‌شوند و ...

قسمت دوم این سینمایی نیز پنج شنبه اول آبان ساعت ۱۸:۰۰ پخش می‌شود.

­­فیلم سینمایی جدید «شیفت عصر» ­محصول سال ۲۰۲۵ سوئیس و­آلمان، جمعه دوم آبانساعت ۲۰:۲۰، از شبکه چهار پخش و شنبه ۳ آبان ساعت ۹، بازپخش می شود.

«شیفت عصر»، فیلمی است از گونه درام و هیجان آور که آن را پترا بیوندینا ولف کارگردانی کرده و در آن سونیا ریسن، علیرضا بایرام، و لپونی بنش به ایفای نقش پرداخته‌اند.

امتیاز این فیلم از درگاه تخصصی بانک اطلاعات فیلم (IMDB) هشت از ده است.

این فیلم روایت یک نوبت کاری پرستار زن سخت‌کوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستان‌های سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است.