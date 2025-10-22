ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی لرستان برای اجرای پدافند غیرعامل
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی لرستان برای اجرای پدافند غیرعامل در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در تشریح جزئیات پنجمین جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور اعضا برگزار شد، گفت: دستور جلسه این نشست، بررسی تدابیر، برنامهها و اقدامات دستگاههای عضو برای بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل بود که از ۵ تا ۱۲ آبان در سطح کشور برگزار میشود.
سعید پورعلی با اشاره به محورهای ششگانه مورد تأکید در این هفته گفت: برنامههای دستگاهها در حوزههای آگاهیسازی و فرهنگسازی اجتماعی، سایبری و امنیتی، زیرساختی، آموزش همگانی، مباحث کاربردی و اقتصادی، و تابآوری خدمات اجتماعی استماع شد و مقرر شد هر دستگاه متناسب با مأموریت خود، تدابیر اجرایی را تعریف و عملیاتی کند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرحشده، اجرای رزمایشهای غیرعامل مبتنی بر اصل غافلگیری بود که مقرر شد برخی دستگاهها در همین هفته نسبت به اجرای این رزمایشها اقدام کنند تا آمادگی عملیاتی در شرایط اضطراری ارتقاء یابد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت هماهنگی بین دستگاهها در اجرای برنامههای پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: تولید گزارشهای نظارتی و ارزیابی عملکرد دستگاهها در این حوزه از دیگر موارد مورد توجه بو دو ادارهکل پدافند غیرعامل مأموریت دارد تا گزارشهای ارزیابی خود را تهیه و در اختیار مدیریت ارشد استان قرار دهد.
پورعلی در پایان به موضوع هدایت هزینهکرد اعتبارات دو درصد پدافند غیرعامل دستگاهها اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشهای موجود، برخی دستگاهها این اعتبارات را در مسیر مأموریتهای غیرعامل صرف نکردهاند ومقرر شد ادارهکل پدافند غیرعامل نسبت به هدایت این اعتبارات در مسیر تقویت اقدامات غیرعامل اقدام کند تا اثربخشی برنامهها در سطح استان افزایش یابد.