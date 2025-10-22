ارتباط دوسویه صنعت و دانشگاه هدف نهایی دانشگاه ملی مهارت

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور با بیان این‌که فارغ‌التحصیلان این دانشگاه از شایستگی فنی بالایی برخوردار هستند، گفت: هدف نهایی ما ورود صنعت به دانشگاه و ورود دانشگاه به صنعت است تا شایستگی فارغ‌التحصیلان به ۱۰۰ درصد انطباق با نیاز بازار برسد.