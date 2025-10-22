بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر غلامرضا زمانی در آئین آغاز ساخت دو ساختمان جدید آموزشی و کارگاهی ویژه دانشجویان دختر و پسر از رشد چشمگیر اعتبارات و تجهیز کارگاههای آموزشی این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: دانشگاه ملی مهارت، تنها دانشگاه دولتی با مأموریت ویژه تربیت نیروی انسانی تکنسین و مهندس حرفهای بین سطح کارگر ساده تا مهندس طراح است و در سال جاری بیشترین رشد اعتباری میان دانشگاههای کشور را تجربه کرده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی، این دانشگاه با مأموریت تأمین و تربیت نیروی انسانی موردنیاز بازار کار فعالیت میکند و اکنون با ۱۹۹ هزار دانشجو در ۱۸۳ مرکز آموزشی، در ۱۲۱ شهرکشور بزرگترین شبکه آموزش مهارتی رایگان کشور را تشکیل داده است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور با تأکید بر پیوند عمیق میان آموزش و صنعت، گفت: همه رشتهها و سرفصلهای درسی دانشگاه ملی مهارت بهصورت مستقیم متناسب با نیازهای بازار کار و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تدوین میشود. برای دورههای کاردانی هر سه سال و برای کارشناسی هر چند سال یکبار بازنگری سرفصل صورت میگیرد تا آموزشها همسو با نیاز صنعت باقی بمانند.
وی با اشاره به ترکیب آموزشهای نظری و عملی، بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد ساعات آموزشی در کارگاهها و محیطهای عملی برگزار میشود و مدرسان نیز اغلب از میان نیروهای با تجربه فعال در صنعت انتخاب میشوند، به همین دلیل ۶۰ تا ۷۰ درصد فارغالتحصیلان ما بلافاصله جذب بازار کار شده و بقیه نیز در فاصله کوتاهی مشغول به کار میشوند.
زمانی اظهار کرد: ورودی دانشگاه بیشتر از هنرجویان هنرستانهاست و این باعث شده فارغالتحصیلان از شایستگی فنی بالایی برخوردار باشند. هدف نهایی ما ورود صنعت به دانشگاه و ورود دانشگاه به صنعت است تا شایستگی فارغالتحصیلان به ۱۰۰ درصد انطباق با نیاز بازار برسد.
وی از رشد بیسابقه بودجه و افزایش قابل توجه تجهیزات کارگاهی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در مقایسه با سال گذشته، بودجه دانشگاه ۸۳ درصد رشد داشته و بیشترین سهم این رشد به بخش عمرانی و تجهیز کارگاهها اختصاص یافته است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور اضافه کرد: دانشگاه ملی مهارت دارای ۳ هزار و ۱۰۰ کارگاه آموزشی فعال در سراسر کشور است و امسال ۸۰۰ میلیارد تومان تجهیزات جدید وارد این کارگاهها خواهد شد که تحولی کمنظیر در تاریخ دانشگاه محسوب میشود.
وی همچنین از تخصیص منبع مالی جدید از محل مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: برای نخستینبار در تاریخ بودجهریزی این دانشگاه، از محل مالیات بر ارزش افزوده هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این مجموعه تخصیص یافته است که این اتفاق نشان میدهد مدیران کشور اهمیت آموزشهای مهارتی را درک کردهاند.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار دانشجوی دانشگاه ملی مهارت در استان بوشهر مشغول تحصیل هستند و رشتههای مهارتی این استان متناسب با نیازهای صنعتی و انرژیمحور توسعه یافتهاند. برای آینده نزدیک نیز در حال طراحی رشتههای دریامحور و فنی مرتبط با صنایع انرژی هستیم.
وی افزود: با توجه به توسعه صنعت نفت، گاز و انرژی در بوشهر، نیاز استان به نیروی تکنسین و مهندس حرفهای افزایش خواهد یافت و دانشگاه ملی مهارت خود را برای این مأموریت آماده کرده است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استان بوشهر هم از آغاز ساخت دو ساختمان جدید آموزشی و کارگاهی ویژه دانشجویان دختر و پسر با اعتباری بالغبر ۶۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت خبر داد وگفت: یکی از مهمترین چالشهای مراکز آموزش مهارتی در کشور، کمبود زیرساختهای آموزشی است.
احسان بهمیاری اظهار کرد: در دانشگاه ملی مهارت بوشهر با محدودیت فضا برای کارگاهها و آزمایشگاهها روبهرو بودیم که با پیگیری صورتگرفته و کمک وزارت نفت، اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی از محل مسئولیتهای اجتماعی نفت برای توسعه این فضاها اختصاص یافت.
وی افزود: در قالب این طرح، ساختمان سهطبقهای با زیربنای هزار و ۲۲۵ مترمربع در دانشکده دختران حضرت زهرا (س) و ساختمانی دوطبقه با زیربنای هزارو ۹۰ مترمربع در دانشکده پسران ساخت خواهد شد و مدت زمان اجرای طرح حدود ۱۸ ماه پیشبینی شده است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر بیان کرد: با بهرهبرداری از این دو مجتمع جدید، ظرفیت آموزشی دانشگاه بهطور چشمگیری ارتقا مییابد و شرایط برای تجهیز کارگاههای تخصصی در رشتههای فنی و هنری فراهم میشود.
بهگفته وی، در زمان حاضر حدود ۳ هزار دانشجو در دو دانشکده دخترانه و پسرانه تحصیل میکنند و ترکیب جنسیتی دانشجویان تقریباً برابر است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استان بوشهر اضافه کرد: دانشگاههای ما تکجنسیتیاند دانشکده دختران حضرت زهرا (س) بیشتر در حوزههای هنری فعالیت دارد؛ از جمله رشتههای گرافیک، طراحی دوخت و طراحی لباس، درحالیکه در دانشکده پسران رشتههای فنی همچون مکانیک خودرو، عمران، الکتروتکنیک و ابزار دقیق ارائه میشود.
بهمیاری عنوان کرد: در مجموع، اکنون در دو دانشکده، ۳۷ کدرشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی فعال است و توسعه زیرساختی اخیر به افزایش تنوع رشتهها و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی کمک خواهد کرد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت بوشهر همچنین از برگزاری دو نمایشگاه دستاورد دانشجویی، همزمان با مراسم کلنگزنی ساختمانها خبر داد و گفت: در هر دو دانشکده دختران و پسران، نمایشگاهی از آثار و دستساختههای مهارتی دانشجویان برپا شد در بخش هنر، دانشجویان دختر کارهای نفیسی در حوزه طراحی لباس و صنایع دستی ارائه کردند که نمونهای از ظرفیت بالای استان بوشهر در خلاقیتهای هنری است.
وی افزود: نمایشگاه دانشجویان پسر نیز شامل طرحهای فنی و کارگاهی در رشتههای مکانیک، برق و عمران بود که نشاندهنده رشد مهارت عملی و پیوند آموزش با صنعت است.