مسابقات دو و میدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با حضور ملی پوشان کشورمان از فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از فردا، یک آبان در ریفا، محل برگزاری این رقابتها آغاز میشود.
تیم دو و میدانی ایران که با ترکیب علیرضا صمیمی، محمد علیدوستی، (چهارمحال و بختیاری)، محمد حسن درویشی (هرمزگان)، علی اصغر شاهی (اردبیل)، امیر عسگری (زنجان)، صبا عزت آبادی (کرمان)، هستی نوروزی (تهران) و رها احمدی (خوزستان) به این دوره از بازیها اعزام شدهاند، از فردا در نخستین روز، رقابتهای خود را با سایر رقبا آغاز خواهند کرد.
برنامه مسابقات نمایندگان دو و میدانی ایران به شرح زیر است:
روز اول (پنجشنبه ۱ آبان)
محمدحسن درویشی - ۱۰:۳۰ – مقدماتی ۱۰۰ متر
محمد حسن درویشی – ۱۷:۴۵ – نیمه نهایی ۱۰۰ متر
هستی نوروزی – ۱۸:۰۰ – مقدماتی ۴۰۰ متر
صبا عزت آبادی – ۱۸:۰۵ – فینال پرتاب وزنه
روز دوم (جمعه ۲ آبان)
محمدحسن درویشی – ۱۰:۰۰ – مقدماتی ۲۰۰ متر
امیر عسگری – ۱۰:۳۵ – مقدماتی ۴۰۰ متر بامانع
رها احمدی – ۱۸:۳۰ – فینال ۲۰۰۰ متر بامانع
هستی نوروزی - ۱۹:۰۵ - فینال ۴۰۰ متر
محمدحسن درویشی – ۱۹:۵۰ – فینال ۱۰۰ متر
روز سوم (شنبه ۳ آبان)
ممدحسن درویشی – ۱۸:۰۰ – نیمه نهایی ۲۰۰ متر
محمد علیدوستی – ۱۸:۲۵ – فینال ۲۰۰۰ متر
امیر عسگری – ۱۹:۰۵ – فینال ۴۰۰ متر بامانع
محمدحسن درویشی – ۱۹:۳۸ فینال ۲۰۰ متر
روز چهارم (یکشنبه ۴ آبان)
علیرضا صمیمی و علی اصغر شاهی – ۱۸:۴۵ – فینال پرتاب دیسک