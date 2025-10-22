به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از فردا، یک آبان در ریفا، محل برگزاری این رقابت‌ها آغاز می‌شود.

تیم دو و میدانی ایران که با ترکیب علیرضا صمیمی، محمد علیدوستی، (چهارمحال و بختیاری)، محمد حسن درویشی (هرمزگان)، علی اصغر شاهی (اردبیل)، امیر عسگری (زنجان)، صبا عزت آبادی (کرمان)، هستی نوروزی (تهران) و رها احمدی (خوزستان) به این دوره از بازی‌ها اعزام شده‌اند، از فردا در نخستین روز، رقابت‌های خود را با سایر رقبا آغاز خواهند کرد.

برنامه مسابقات نمایندگان دو و میدانی ایران به شرح زیر است:

روز اول (پنجشنبه ۱ آبان)

محمدحسن درویشی - ۱۰:۳۰ – مقدماتی ۱۰۰ متر

محمد حسن درویشی – ۱۷:۴۵ – نیمه نهایی ۱۰۰ متر

هستی نوروزی – ۱۸:۰۰ – مقدماتی ۴۰۰ متر

صبا عزت آبادی – ۱۸:۰۵ – فینال پرتاب وزنه

روز دوم (جمعه ۲ آبان)

محمدحسن درویشی – ۱۰:۰۰ – مقدماتی ۲۰۰ متر

امیر عسگری – ۱۰:۳۵ – مقدماتی ۴۰۰ متر بامانع

رها احمدی – ۱۸:۳۰ – فینال ۲۰۰۰ متر بامانع

هستی نوروزی - ۱۹:۰۵ - فینال ۴۰۰ متر

محمدحسن درویشی – ۱۹:۵۰ – فینال ۱۰۰ متر

روز سوم (شنبه ۳ آبان)

ممدحسن درویشی – ۱۸:۰۰ – نیمه نهایی ۲۰۰ متر

محمد علیدوستی – ۱۸:۲۵ – فینال ۲۰۰۰ متر

امیر عسگری – ۱۹:۰۵ – فینال ۴۰۰ متر بامانع

محمدحسن درویشی – ۱۹:۳۸ فینال ۲۰۰ متر

روز چهارم (یکشنبه ۴ آبان)

علیرضا صمیمی و علی اصغر شاهی – ۱۸:۴۵ – فینال پرتاب دیسک