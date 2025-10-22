به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: برگزاری این‌ گونه آیین‌ ها در جوار بارگاه منور رضوی نمادی از پیوند میان «دانش» و «ایمان» است و نشان می‌ دهد که مسیر پژوهش‌ های علمی در حوزه معارف اسلامی می‌ تواند با الهام از فرهنگ اهل‌ بیت (ع) به رشد و بالندگی بیشتری دست یابد.

حجت‌ الاسلام حسین شریعتی‌ نژاد که در جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع دلالت‌ های قرآنی در روایت‌ های اهل بیت (ع) سخن می گفت، تأکید کرد: حرم مطهر رضوی نه‌ تنها مأمن عبادت و زیارت است، بلکه می‌ تواند به مرکزی فعال در زمینه تولید علم دینی و تربیت پژوهشگران متعهد تبدیل شود.

او افزود: آستان قدس رضوی با حمایت از طرح‌ های پژوهشی و رساله‌ های علمی مرتبط با قرآن و عترت، درصدد است بستری فراهم کند تا پژوهش‌ های دانشگاهی در کنار مطالعات حوزوی به نتایج کاربردی و مؤثر در جامعه اسلامی بینجامد.

حجت الاسلام شریعتی‌ نژاد در پایان گفت: دارالقرآن الکریم حرم رضوی از جمله مراکزی است که مأموریت ویژه‌ ای در این مسیر دارد و تاکنون میزبان ده‌ ها نشست علمی و دفاعیه رساله‌ های قرآنی بوده است.

آیین دفاع از رساله دکتری با موضوع دلالت‌ های قرآنی در روایت‌ های اهل بیت (ع) با حضور علما، طلاب و فعالان حوزه و دانشگاه امروز در صحن جمهوری اسلامی، دارالقرآن‌ الکریم حرم مطهر رضوی برگزار شد.