با پیگیری‌های مستمر استاندار همدان و در راستای تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم استان، مجوز تأسیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان صادر شد و این دفتر به‌زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیرو مطالبات چندین‌ساله مردم استان همدان و در نتیجه پیگیری‌های مستمر حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، در دیدار اخیر وی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، مقرر شد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان به‌زودی افتتاح شود.

این اقدام مهم با هدف تسهیل امور کنسولی و خدمات بین‌المللی برای شهروندان، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی با کشور‌های خارجی، جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تقویت دیپلماسی استانی انجام می‌شود.

ایجاد این دفتر گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه همدان به‌عنوان محور ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور و بستری برای افزایش تعاملات برون‌مرزی استان ارزیابی می‌شود.