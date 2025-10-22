به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۲۹۳ دستگاه مودم و چهار دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران ایست و بازرسی شهید امامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان گفت:ماموران انتظامی این ایستگاه با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان، هنگام بررسی خودرو‌های عبوری به چهار دستگاه خودرو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها تعداد ۲۹۳ دستگاه مودم وای فای، ۳ دستگاه تلویزیون ویک دستگاه یخچال خارجی قاچاق بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: چهار متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.