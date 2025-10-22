انهدام باند فروش غیرمجاز سلاح و‌ مهمات در تهران

کشف ۸۶ قبضه سلاح جنگی در عملیات شبانه‌روزی پلیس تهران که به صورت قاچاق وارد کشور شده و قصد توزیع در تهران را داشتند قبل از هرگونه اقدامی توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کشف و ضبط شدند.

عکاس : زهرا سادات راد