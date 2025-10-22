پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین همایش ملی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه حکمت بنیان وتمدنساز به میزبانی دانشگاه شمال آمل برگزار شد.
در این همایش یک روزه که در سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شمال آمل برگزار شد، واحدی معاون آموزشی وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری، حاجی پور نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، صالحی عمران رییس دانشگاه مازندران، مدیران ستادی دانشگاههای غیرانتفاعی دروزارت علوم و روسای دانشگاههای غیرانتفاعی سراسر کشور حضور داشتند.
رییس دانشگاه شمال آمل ودبیربرگزاری دومین همایش ملی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی به اهمیت برگزاری این همایش و دستاوردهای آن برای دانشگاههای غیرانتفاعی اشاره کرد وگفت: این همایش درهشت محور آموزش و پژوهش، فرهنگی و اجتماعی، کارآفرینی و اشتغال، اقتصاد و حقوق، مشارکت مردمی، حکمرانی و ماموریتگرایی، مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش عالی غیردولتی برگزار شد.
حسین رنجبر با بیان اینکه بیش از ۹۷ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش دردانشگاه شمال آمل ارسال شد، تصریح کرد: ازمیان مقالههای ارسالی حدود ۹۰ مقاله کیفی پذیرش و در قالب سخنرانی در این همایش یک روزه ارائه شد.
وی، در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه مقالههای دریافت شده ازمقالههای پژوهشی وکیفی بوده ومی توان ازبیشتر این مقالهها در راستای کارهای پژوهشی دانشگاهی استفاده کرد.
رییس دانشگاه شمال، برگزاری دومین همایش ملی نقش دانشگاههای غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی را بستری برای تبادل اندیشهها، ارائه دستاوردهای علمی و بررسی راهکارهای تحولآفرین در نظام آموزش عالی کشور بیان کرد و افزود: حضور معاون وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری وروسای دانشگاههای سراسر کشور، صاحبنظران با ارائه پیشنهادهای جدید و بررسی مشکلات ورفع آنها درجهت کیفیتر شدن فعالیتهای دانشگاههای غیردولتی نتایج خوبی خواهد داشت.
رنجبر با بیان اینکه، دانشگاه شمال با ایجاد ظرفیتهای مهم آموزشی وامکاناتی وپژوهشی به عنوان یک الگوی موفق دربین دانشگاههای غیرانتفاعی سراسر کشور شناخته شده وبا این نگاه سومین دهه فعالیتهای آموزشی خود را پشت سرگذاشت، اظهار کرد: درحال حاضر آن چیزی که برای دانشگاههای غیرانتفاعی درسراسر کشور مهم است، اجرای کامل ودقیق مصوبات وزارت علوم درهمه زمینهها است وحتی اکنون این رویه بهتر از گذشته شده است.