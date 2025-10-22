پخش زنده
تیم کبدی پسران کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، در مصاف با سریلانکا به پیروزی رسید و فینالیست شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، تیم کبدی پسران کشورمان در مصاف با سریلانکا با نتیجه ۹۲ _ ۲۳ به پیروزی رسید و فینالیست شد.
ملی پوشان کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی عصر فردا به مصاف تیم پرقدرت هند میروند. پیش از این تیم ملی کبدی دختران کشورمان هم به دیدار نهایی صعود کرده بود.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار میشود و تیمهای کبدی (دختر و پسر) کشورمان نخستین بار در این رقابتها شرکت میکنند.