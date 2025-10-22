معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی افزود: بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا از مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ لغایت ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ است.

او تصریح کرد: یادآور می‌گردد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.