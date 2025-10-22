امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- ۱۵:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
یک تاریخ فریب
یک تاریخ فریب
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
خبرهای مرتبط

وزیرکشور: انتخابات شورا‌ها تمام الکترونیک است

اولویت اتصال کریدور شمال به جنوب با وجود تشدید تحریم‌ها

دولت مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین نداشته است

وزیر اطلاعات: راوی قدرت و قوت نظام باشید

نوری: دولت همه مزارع گندم را بیمه می‌کند

تذکر عارف به وزرا برای پاسخگویی به خبرنگاران

برچسب ها: حیاط دولت ، اعضای هیئت دولت ، پاسخ به خبرنگاران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 