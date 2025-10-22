به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمدحسین نبی پور گفت: در پی سرقت ۵۰۰ قطعه مرغ از یک واحد مرغداری در بخش ندوشن، ماموران کلانتری ندوشن به بررسی موضوع پرداختند.

وی ادامه داد: ماموران با کار اطلاعاتی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی میبد افزود: سارق پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد و مرغ‌های مسروقه را تحویل داد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی قضایی به دادسرا اعزام شد.