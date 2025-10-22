به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه سپاه عاشورا در خصوص شهادت این شهید والامقام آمده است: بسم رب الشهدا و الصدیقین؛ با عرض تبریک و تسلیت شهادت پاسدار رشید و دلاور اسلام محمد حسین شهریاری به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع پیکر پاک این شهید والامقام فردا پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۰:۳۰ صبح از گلزار شهدای وادی رحمت به طرف قطعه شهدای اقتدار برگزار خواهد شد.

مجلس شام غریبان شهید همان روز بعد از نماز مغرب و عشاء ساعت ۱۹ الی ۲۱ در مسجد رسول الله واقع در خیابان گلکار جنب مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

پاسدار رشید اسلام محمد حسین شهریاری از نیرو‌های هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در حمله وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به میهن عزیزمان در شب ۲۳ خرداد در تبریز زخم برداشت و روز ۲۸ خرداد بار دیگر در همدان بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شد و به مقام جانبازی نایل آمد و سرانجام امروز به خیل شهیدان راه مبارزه با اسراییل غاصب جنایتکار پیوست.

از شهید محمد حسین شهریاری ۲ دختر به یادگار مانده است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.