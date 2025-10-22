سرپرست مرکز بهداشت کیش از اجرای طرح غربالگری شپش سر در مدارس دخترانه با هدف شناسایی، درمان سریع و ارائه آموزش‌های لازم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا گفت: دانش آموزان دختر مدارس از ۱۹ مهر در طرح غربالگری شپش سر با هدف شناسایی مبتلایان و درمان به موقع معاینه شدند.

او افزود: دانش آموزان مشکوک و مبتلا با دریافت رایگان شامپوی مخصوص در چرخه درمان قرار گرفتند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: شامپوی درمانی برای دانش‌آموزان مبتلا در مدرسه محل تحصیل رایگان ارائه می‌شود و دانش آموزان نیاز به مراجعه مجدد به مرکز بهداشت را ندارند.

دکتر رضانیا، افزود: آموزش‌های تکمیلی با موضوع راه‌های پیشگیری از ابتلای مجدد و انتقال شپش به دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس ارائه می‌شود تا با ارتقاء سطح آگاهی، زمینه کنترل و کاهش مبتلایان فراهم شود.

او با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح، تصریح کرد: ابتلا به شپش سر، در هر فرد صرف نظر از طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی یا سطح بهداشت فردی می‌تواند رخ دهد و با آموزش و درمان مناسب قابل درمان است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: با شناسایی یک فرد مبتلا به شپش در مدارس، ضروری است تمامی اعضای خانواده فرد مبتلا از نظر ابتلا به شپش سر بررسی شوند تا از نظر سرایت و آلودگی، درمان شوند.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: درمان شپش سر با استفاده از شامپو برای دانش‌آموزان مبتلا رایگان است و سایر اعضای خانواده باید براساس مراجعه به پزشک نسبت به تهیه شامپو از داروخانه‌ها اقدام کنند.