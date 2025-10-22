پخش زنده
مجتمع پزشکی بوعلی سیرجان به عنوان یکی از مدرنترین و مجهزترین مراکز درمانی جنوب کشور با حضور زینی وند به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این پروژه در زمینی به مساحت ۱۳۱۵ متر مربع و با زیربنای ۵۴۰۰ متر مربع در چهار طبقه احداث شده و شامل بخشهای درمانگاه شبانهروزی مهر و ماه، مطب پزشکان، واحدهای درمانی و خدماتی و با اشتغال زایی ۱۰۰ نفر به بهره برداری رسید.
برای احداث این مجتمع ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل موقوفه حاج میرزا محمد سعید و تولیت وکیل متولی احمد علی سعید نیا تامین شده است.
زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور،رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور،استاندار کرمان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان،امام جمعه سیرجان،فرماندار،نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم حضور داشتند.