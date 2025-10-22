پخش زنده
سومین دوره آموزشی داستاننویسی «اقلیم قلم» با حضور یکصد ادب جو و چهار نویسنده مطرح همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب استانی خراسان شمالی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این دوره متمرکز آموزشی بیش از یکصد ادبجو از ۸ استان تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان و مازندران طی سه روز و بهصورت تخصصی و کارگاهی حضور دارند.
مجید قیصری، رامبد خانلری، علیرضا محمودی ایرانمهر و محمداسماعیل حاجعلیان مدرسان این دوره هستند.
سومین دوره منطقهای آموزش داستان اقلیم قلم بهمنظور برقراری عدالت آموزشی، ویژه شرق کشور و با رویکرد اقلیممحور همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب استانی خراسان شمالی در حال برگزاری است و روز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ به پایان میرسد.