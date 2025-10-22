پخش زنده
در دیدار سرکنسول روسیه در رشت مبادلات تجاری ، فرهنگی و اقتصادی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان مبادلات تجاری ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور با محوریت برگزاری همایش استانداران حاشیه خزر برگزار شد.
در این دیدار برنامه ریزیهای لازم برای هرچه با شکوهتر برگزار شدن اجلاس استانداران انجام و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار گیلان در حاشیه این دیدار گفت : روسیه شریک تجاری مهمی برای گیلان و کشورمان است و در این نشست آخرین وضعیت ساخت خط ریلی رشت به آستارا و پایانه مرزی بررسی شد.
هادی حق شناس با اشاره به هماهنگیهای لازم برای برگزاری اجلاس استانداران حاشیه خزر افزود: ۳ استاندار از کشور روسیه به گیلان خواهند آمد و این اجلاس برای توسعه همکاریها و دستاوردهای تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آندره بادف سرکنسول روسیه در رشت نیز از اعلام همکاری همه جانبه با ایران خبر داد و گفت: برای هر گونه همکاری آمادگی لازم را دارد.