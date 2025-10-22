دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در دیدار سرکنسول روسیه با استاندار گیلان مبادلات تجاری ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور با محوریت برگزاری همایش استانداران حاشیه خزر برگزار شد.

در این دیدار برنامه ریزی‌های لازم برای هرچه با شکوهتر برگزار شدن اجلاس استانداران انجام و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار گیلان در حاشیه این دیدار گفت : روسیه شریک تجاری مهمی برای گیلان و کشورمان است و در این نشست آخرین وضعیت ساخت خط ریلی رشت به آستارا و پایانه مرزی بررسی شد.

هادی حق شناس با اشاره به هماهنگی‌های لازم برای برگزاری اجلاس استانداران حاشیه خزر افزود: ۳ استاندار از کشور روسیه به گیلان خواهند آمد و این اجلاس برای توسعه همکاری‌ها و دستاورد‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آندره بادف سرکنسول روسیه در رشت نیز از اعلام همکاری همه جانبه با ایران خبر داد و گفت: برای هر گونه همکاری آمادگی لازم را دارد.