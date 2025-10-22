پخش زنده
امروز: -
قرعهکشی رقابتهای شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا برگزار شد و سابریستهای کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات شمشیربازی امیدهای آسیا از امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) در کوالالامپور مالزی در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره آغاز شد.
تیم کشورمان در بخش انفرادی و تیمی سابر پسران در این رقابتها حضور دارد. بر اساس قرعهکشی، گروهبندی سابریستهای ایران در مرحله مقدماتی انجام شد.
بر این اساس، محمدمهدی شاکر با حریفانی از فیلیپین، هنگکنگ، هند، قزاقستان و مالزی همگروه است. پارسا پورسلمان در گروهی با عراق، هنگکنگ، مالزی، قزاقستان و تایلند قرار دارد. طاها کارگرپور با شمشیربازانی از هنگکنگ، تایلند، ماکائو، مالزی و قزاقستان رقابت خواهد کرد. نیما آقایی نیز در گروهی با نمایندگان هند، تایلند، فیلیپین، عراق و مالزی همگروه است.
رقابتهای انفرادی سابر پسران از فردا، یک آبان آغاز میشود. هدایت تیم سابر زیر ۲۳ سال کشورمان را محمد رهبری برعهده دارد.