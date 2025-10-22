به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اصغرشعبانی‌راد با اشاره به اجرای هم‌زمان این دو طرح گفت: طرح ۴۸۰ واحدی در کوی فرهنگیان و ۱۰۰ واحدی در کوی شهید مدنی، در مجموع ۵۸۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود که تحت مدیریت جهاد نصر همدان قرار دارد.

او افزود: در ابتدای کار مشکلاتی در زمینه خاک و مطالعات ژئوتکنیک وجود داشت که موجب تأخیر یکی دو ساله در روند اجرای طرح شد، اما با رفع موانع فنی و تأمین نقدینگی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و پیگیری‌های مستمر استاندار و مسئولان استانی، از مردادماه امسال روند طرح سرعت گرفته است.

مدیرعامل طرح‌های جهاد نصر همدان گفت: بیش از ۱۶۰ نیروی فنی در کارگاه‌ها فعال هستند و پیشرفت فیزیکی طرح کوی فرهنگیان به حدود ۶۰ درصد و کوی شهید مدنی به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.

علی اصغرشعبانی‌راد افزود: اکنون بیش از ۲۰ بخش عمرانی به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست تا عقب‌ماندگی گذشته جبران شود و تلاش می‌کنیم پیش از آغاز فصل سرما، تکمیل نما‌های جنوبی و شمالی بلوک‌ها انجام شود.