پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل طرحهای جهاد نصر همدان از پیشرفت مطلوب طرح مسکن ۵۸۰ واحدی کوی فرهنگیان و کوی شهید مدنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اصغرشعبانیراد با اشاره به اجرای همزمان این دو طرح گفت: طرح ۴۸۰ واحدی در کوی فرهنگیان و ۱۰۰ واحدی در کوی شهید مدنی، در مجموع ۵۸۰ واحد مسکونی را شامل میشود که تحت مدیریت جهاد نصر همدان قرار دارد.
او افزود: در ابتدای کار مشکلاتی در زمینه خاک و مطالعات ژئوتکنیک وجود داشت که موجب تأخیر یکی دو ساله در روند اجرای طرح شد، اما با رفع موانع فنی و تأمین نقدینگی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و پیگیریهای مستمر استاندار و مسئولان استانی، از مردادماه امسال روند طرح سرعت گرفته است.
مدیرعامل طرحهای جهاد نصر همدان گفت: بیش از ۱۶۰ نیروی فنی در کارگاهها فعال هستند و پیشرفت فیزیکی طرح کوی فرهنگیان به حدود ۶۰ درصد و کوی شهید مدنی به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.
علی اصغرشعبانیراد افزود: اکنون بیش از ۲۰ بخش عمرانی بهصورت همزمان در حال اجراست تا عقبماندگی گذشته جبران شود و تلاش میکنیم پیش از آغاز فصل سرما، تکمیل نماهای جنوبی و شمالی بلوکها انجام شود.