مدیر کل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: مؤدیان استان بخشی از اعتبار ۴۰ طرح نیمه تمام عمرانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی را به میزان ۷ هزار میلیارد ریال تأمین کردند.

‎به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا منتظری افزود: برای تکمیل این طرح‌ها ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار مؤدی مالیاتی در قالب فرم «تبصره ماده ۱۰۰» در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کرده‌اند.

منتظری بیان داشت: بیش‌ترین اقبال مؤدیان مالیاتی استان مربوط به طرح‌های بخش‌های «آموزش و پرورش و مهارتی»، «بهداشت و درمان»، «ورزشی و فرهنگی» و «عمرانی و راهسازی» بوده و مشارکت مودیان در این حوزه‌ها بیشتر از سایر بخش‌هاست.

وی اضافه کرد: بیشترین مشارکت مؤدیان در استان فارس مربوط به پروژه «تکمیل بیمارستان مرودشت» بود که ۳ هزار و۲۲۰ مؤدی، مالیات پرداختی شان را به این طرح اختصاص دادند.

منتظری گفت: سایر طرح‌های مهم شامل «تکمیل محور جهرم به لار» و «تکمیل محور فیروزآباد به شیراز» است.

طرح نشان‌دار کردن مالیات که برای دومین سال اجرا شده است، به مؤدیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند و طرح‌های ملی و استانی اولویت‌دار تخصیص دهند.