قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به بهانه «روز جهانی کارکنان موزهها» در پیامی نوشت: کارکنان و همکاران ما در موزهها، صدای فرهنگ ایرانی اسلامی هستند و هر آنچه از پیشینیان به یادگار مانده را به سرمایه نمادین و اجتماعی بدل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به بهانه «روز جهانی کارکنان موزهها» آمده است: ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) یادآور جایگاه بنیادین موزهها و بهویژه «کارکنان موزه» است؛ زنان و مردانی که پیوند میان میراث فرهنگی و زندگی معاصر را برقرار کرده و به عنوان یک روایتگر صادق، حجاب از نهان آثار برداشته و با بازکردن زبان اشیا فرهنگی تاریخی اتصال به ریشههای هویتی را میسر میکنند. در چشمانداز نوین موزهداری، موزه نهادی عمومی، مردممحور و غیرانتفاعی است که با مطالعه، پژوهش، معرفی و آموزش به حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس میپردازند؛ این تعریف، کیفیت موزه را از صرف نگهداری اشیا فراتر میبرد و بر ساخت فرهنگی جامعه توسط موزه و نقش آن در توسعه پایدار اشاره دارد.
موزه، پنجرهای است که افقی وسیع را پیش چشم جامعه میگشاید و موزهدار، رسانه امین این افق است، کسی که با نمایش آثار، تولید محتواهای آموزشی، طراحی نمایشگاهها و برگزاری رویدادهای فرهنگی، معانی نهفته در اشیای تاریخی را برای مردم آشکار میکند. پژوهش در آثار موزهای ، پرده از دلالتها و شهادتهایی برمیدارد که در ظاهرِ اشیا پنهان مانده است. در هر اثر تاریخی، بخشی از فرهنگ ایرانی نهفته است و این کارکنان موزهها هستند که میتوانند زبان اشیا را بگشاید و مخاطب را با فرهنگ ایرانی آشنا کنند.
در پیام معاون میراث فرهنگی آمده است؛ کارکنان و همکاران ما در موزهها، صدای فرهنگ ایرانی اسلامیاند و هر آنچه از پیشینیان به یادگار مانده را به سرمایه نمادین و اجتماعی بدل میکنند. تا زمانی که آحاد جامعه پیامی معنادار از میراث ایرانی دریافت نکنند، این آثار نمیتوانند نقش مؤثر خود را در چرخه حیات معاصر ایفا کنند. از همینرو، مأموریت میراث فرهنگی صرفاً به ثبت آثار، مرمت ابنیه یا ساخت موزه خلاصه نمیشود؛ یکی از وظایف اصلی ما «گفتمانسازی» است که از آگاهیبخشی و پیامرسانی آغاز میشود و همکاران ما در مجموعههای موزهای کشور در این آگاهیبخشی و به تبع آن فرهنگسازی، نقشی اساسی دارد. با تحقق این هدف، منزلت میراث فرهنگی ارتقا مییابد و ضمن درگیری همه ارکان جامعه، همگانیسازی میراث فرهنگی در مقیاسی ساختارمند پدید خواهد آمد.
توسعه کمی موزهای در ایران طی سالهای اخیر گسترش یافته است و شمار موزههای کشور به حدود ۸۷۰ موزه رسیده که این آمار تا پایان برنامه هفتم پیشرفت باید به ۱۰۰۰ موزه ارتقا یابد، اما ضروری است در کنار توسعه کمی موزه، با همکاری کارکنان و همکاران مجموعه موزههای کشور، ارتقای کیفیت در روایتگری و طرح محتوایی موزهها، بهکارگیری فناوریهای نوین، طراحی فراگیر برای همه گروههای سنی به ویژه خانوادهها، تقویت نقش موزه در تعلیم و تربیت محصلان در مدارس و پیوند ساختاری با مراکز آموزش عالی و آموزش و توانمندسازی کارکنان موزهها مورد توجه قرار گیرد.
علی دارابی در این پیام آورده است: به همه مدیران، موزهداران، پژوهشگران، راهنمایان، کارشناسان حفاظت و مرمت، امنای اموال و همکاران پشتیبانی موزهها در سراسر کشور این روز را تبریک عرض میکنم. دستاوردهای امروز در ارتقای گفتمان موزهای ایران، حاصل کوشش بیوقفه این عزیزان است و امید که این سرمایه فرهنگی بیش از پیش به پایگاه یادگیری و تعامل اجتماعی ارتقا یابد.