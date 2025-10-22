پخش زنده
علیرضا شاملی در رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش کیش با شکست برابر اعتمادپور به مقام نایب قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در دیدار پایانی رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش آقایان کیش، سپهر اعتمادپور توانست با نتیجه ۳ بر صفر برابر علیرضا شاملی به برتری برسد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.
علیرضا شاملی در جایگاه دوم ایستاد و پویا شفیعیفر و نوید ملکثابت مقام سوم مشترک را کسب کردند.
علی کتابفروش به عنوان ناظر فدراسیون و سعید کتابفروش به عنوان سرپرست فنی آقایان در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
محسن غلامنژاد به عنوان ناظر تیم ملی، مهدی مختاری در جایگاه سرداور و محمدسجاد ذوالفقاری، رامین مجیدی، محمدحسین دیهیمی و مسعود شیری نیز به عنوان داور، قضاوت و برگزاری مسابقات را برعهده داشتند.
مسابقات جایزه بزرگ اسکواش کیش از ۲۷ تا ۳۰ مهر در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.