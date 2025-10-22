به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در دیدار پایانی رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش آقایان کیش، سپهر اعتمادپور توانست با نتیجه ۳ بر صفر برابر علیرضا شاملی به برتری برسد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.

علیرضا شاملی در جایگاه دوم ایستاد و پویا شفیعی‌فر و نوید ملک‌ثابت مقام سوم مشترک را کسب کردند.

علی کتابفروش به عنوان ناظر فدراسیون و سعید کتابفروش به عنوان سرپرست فنی آقایان در این دوره از مسابقات حضور داشتند.

محسن غلام‌نژاد به عنوان ناظر تیم ملی، مهدی مختاری در جایگاه سرداور و محمدسجاد ذوالفقاری، رامین مجیدی، محمدحسین دیهیمی و مسعود شیری نیز به عنوان داور، قضاوت و برگزاری مسابقات را برعهده داشتند.

مسابقات جایزه بزرگ اسکواش کیش از ۲۷ تا ۳۰ مهر در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.