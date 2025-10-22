به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت‌نام سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ماه تمدید شد. از همه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین‌الملل دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق آیین‌نامه و شیوه‌نامه سال ۱۴۰۴، برای ثبت‌نام و شرکت در جشنواره تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و تاخیر در اتمام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه در سنوات مجاز، مشغول به تحصیل یا دانش‌آموخته هستند، مجاز به ثبت نام هستند.

متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در جشنواره تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ شرکت نمایند.

یادآور می شود ؛ با توجه به توقف جشنواره دانشجوی سرآمد که قبلا اعلام شده بود، بند چهارم از ماده ۲ شرایط عمومی شرکت کنندگان، منتفی است.