پخش زنده
امروز: -
سازمان امور دانشجویان در اطلاعیهای اعلام کرد: ثبتنام سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبتنام سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ماه تمدید شد. از همه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بینالملل دعوت میشود ضمن مطالعه دقیق آییننامه و شیوهنامه سال ۱۴۰۴، برای ثبتنام و شرکت در جشنواره تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ اقدام نمایند.
با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و تاخیر در اتمام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه در سنوات مجاز، مشغول به تحصیل یا دانشآموخته هستند، مجاز به ثبت نام هستند.
متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میتوانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبتنام در جشنواره تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ شرکت نمایند.
یادآور می شود ؛ با توجه به توقف جشنواره دانشجوی سرآمد که قبلا اعلام شده بود، بند چهارم از ماده ۲ شرایط عمومی شرکت کنندگان، منتفی است.