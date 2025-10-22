به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با ارسال پیامک جعلی با موضوع «یارانه معیشتی»، اقدام به کلاهبرداری ۶۳۰ میلیون ریالی از یک شهروند کرده بود.

سرهنگ نعمت الله طاهرپورگفت: با اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی وی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد متهم با طراحی پیامکی جعلی با عنوان ثبت نام و پرداخت یارانه معیشتی و هدایت قربانی به درگاه پرداخت غیرواقعی، موفق به برداشت مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی شده است.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: کارآگاهان پلیس فتا با اقدام تخصصی پلیسی موفق شدند، یک متهم را که ۱۴ فقره پرونده مشابه در حوزه جرایم سایبری داشت و پیش‌تر هم با همین شیوه اقدام به فریب شهروندان در نقاط مختلف کشور کرده بود، شناسایی و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به این که هر اطلاع‌رسانی کمک‌های معیشتی فقط از طریق سامانه‌های رسمی دولتی انجام می‌شود، توصیه کرد با مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.