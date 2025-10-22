به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: این پرندگان از خانواده کشیم‌های کوچک و بزرگ، لک لک، اردک ها، مرغابی ها، پرستو‌های دریایی و چنگر هستند.

محسن کریمی به دلیل خشکسالی دو سوم حجم آب تالاب چغاخور خشک شده است.

تالاب بین المللی چغاخور با مساحت دو هزار و ۳۰۰ هکتار در دامنه ارتفاعات برآفتاب و کلار، در مسیر جاده شهرکرد به خوزستان و نزدیکی شهر بلداجی شهرستان بروجن و ۶۵ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال بختیاری قرار دارد.