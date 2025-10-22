پخش زنده
امروز: -
پویش مردمی «طرح قرآنی بینهایت» با هدف گسترش فرهنگ قرآنخوانی و احیای سنت جلسات خانگی قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پویش مردمی «طرح قرآنی بینهایت» با شعار «ستاره بشیم» و با هدف گسترش فرهنگ قرآنخوانی و احیای سنت جلسات خانگی قرآن در سراسر کشور در چارچوب فعالیتهای فرهنگی و مردمی قرارگاه ستارههای زمین، آغاز شد.
این طرح را پویش فرهنگی ستارههای زمین راهاندازی کرده است که فرصتی فراهم میکند تا علاقهمندان بتوانند جلسات خانگی قرآن کریم را در هر شهر و محلهای از ایران برگزار کنند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/hnMtMEb مراجعه کنند.