به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش بازیگری زن، به دیانا فتاحی برای نمایش زار و نازنین زمانی برای نمایش ذبح مقدس اهدا شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی بدون اولویت به فرنوش نیک‌اندیش برای نمایش بلیط یک‌طرفه، فاطمه کاظمی برای نمایش یک هزار و نهصد و چهل و پنج و مرضیه مقیمی برای نمایش رودم به میدان می‌رود اختصاص یافت.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شاهین سلطانی برای نمایش غراب شیطان و لوح تقدیر و جایزه نقدی به خسرو امامی برای نمایش رودم به میدان می‌رود تعلق گرفت.

لوح تقدیر و جایزه نقدی در بخش کارگردانی، به بهرام برخورداری برای نمایش یک هزار و نهصد و چهل و پنج اعطا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نازنین زمانی برای نمایش ذبح مقدس اختصاص یافت.

سمیرا گودرزی در بخش فضاسازی، برای نمایش زار موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نیایش حسینی برای نمایش تر تعلق گرفت.

لوح تقدیر و جایزه نقدی بدون اولویت در بخش متن و طرح به حجت رحیمی برای نمایش رودم به میدان می‌رود و اشمیل نظیر از پاکستان برای نمایش تریک اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مجتبی محمدی برای نمایش مرثیه‌ای برای کارت‌های سبز رسید.

تندیس عکاسی با تلفن همراه به ابراهیم فرهادنژاد و لوح تقدیر این بخش به هدی رئوف اهدا شد.

تندیس عکاسی با دوربین به هومن حیدری و لوح تقدیر به وجیهه شکاری تعلق گرفت.