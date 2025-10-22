وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: موضوع «فوق‌العاده ویژه» هیات امنا که در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی درج شده، به‌زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیمایی صراف در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه ستاد وزارت علوم، بر لزوم حفظ کرامت همکاران و ارتقای معیشت کارکنان این وزارتخانه تأکید کرد.

وی در این مراسم که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع همکاران، گفت: همه ما سختی‌های معیشت را لمس کرده‌ایم؛ کرامت انسانی با فقر سازگار نیست و متأسفانه هم اعضای هیات علمی و هم کارمندان با مشکلات جدی در امرار و معاش مواجه هستند.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت همکاری استادان و کارمندان در پیشبرد اهداف وزارتخانه افزود: بدون همراهی و همکاری این دو گروه، هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود و برنامه‌ها نمی‌توانند به نتیجه برسند.

وی بازنگری آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی را تلاشی گروهی دانست و تصریح کرد: موضوع «فوق‌العاده ویژه» هیات امنا که در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی درج شده، به‌زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

سیمایی صراف در پایان گفت: توفیق یابیم تا آنچه در شأن همکاران است انجام دهیم و در این راستا تمام بضاعت خود را برای ارتقای سطح معیشت استادان، کارکنان ستادی و دانشگاهی به کار خواهیم گرفت.