به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین پناهی با اشاره به تغییرات جدید در مسیر خطوط اتوبوسرانی اصفهان گفت: بر اساس مصوبه کمیته خطوط و در راستای رفاه حال شهروندان و کاهش سرفاصله‌ها تغییراتی در موقعیت ایستگاه‌های اتوبوسرانی اصفهان اعمال شد.

وی افزود: ایستگاه‌های انتهای مسیر خیابان احمدآباد و ابتدای خیابان جی به داخل میدان احمدآباد منتقل شدند.

پناهی تاکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود برای برنامه‌ریزی بهتر سفرهای درون‌شهری خود از این مسیر جدید استفاده کنند.

شهروندان می‌توانند پیشنهادها یا انتقادهای خود را از طریق تماس با سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان مطرح کنند.

ساعت آغاز به‌کار اتوبوس‌ها در کلانشهر اصفهان در نیمه دو سال جاری در خطوط تندرو (BRT) از ساعت ۰۵:۵۰ تا ۲۱:۳۰ و خطوط عادی از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ است.